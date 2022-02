Nathaly Caldonazzo illumina la casa del Gf Vip con un look scintillante (Di martedì 22 febbraio 2022) Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 21 febbraio, Nathaly Caldonazzo ha sfiorato l’eliminazione. L’attrice, però è rimasta nella casa, e ci ha fatto innamorare con il look scintillante ed elegantissimo che ha sfoggiato per la diretta. Un abito lungo, total black, interamente ricoperto di paillettes. Dalle maniche lunghe, il vestito è aderente ma non troppo, con la gonna che scivola delicatamente fino a terra e avvolge la silhouette di Nathaly Caldonazzo. Un abito firmato Drame?e, con un sensualissimo scollo sulla schiena, che rimane quasi del tutto scoperta, che ha letteralmente illuminato la casa del Gf Vip, facendo risplendere l’attrice. Anche il viso di Caldonazzo è ... Leggi su diredonna (Di martedì 22 febbraio 2022) Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 21 febbraio,ha sfiorato l’eliminazione. L’attrice, però è rimasta nella, e ci ha fatto innamorare con iled elegantissimo che ha sfoggiato per la diretta. Un abito lungo, total black, interamente ricoperto di paillettes. Dalle maniche lunghe, il vestito è aderente ma non troppo, con la gonna che scivola delicatamente fino a terra e avvolge la silhouette di. Un abito firmato Drame?e, con un sensualissimo scollo sulla schiena, che rimane quasi del tutto scoperta, che ha letteralmenteto ladel Gf Vip, facendo risplendere l’attrice. Anche il viso diè ...

