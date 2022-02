Mourinho e la ' telefonata' a Pairetto | due giornate di stop e 20mila euro di multa

Advertising

ilcirotano : Mourinho e la 'telefonata' a Pairetto: due giornate di squalifica e 20mila euro di multa - - LucaDiegoP : RT @RicSpada: che mourinho mi sta pure simpatico ma ‘sta roba della telefonata è proprio una pellaiata mai vista, quando vincevi ed eri ges… - MaxVienna3 : Solo due giornate di squalifica per la #telefonata di #Mourinho all'arbitro #Pairetto - AndreaInterNews : Ultim'ora: #Roma, scoppia il caso José #Mourinho. L'allenatore portoghese si difende dopo il gesto della 'telefonat… - RicSpada : che mourinho mi sta pure simpatico ma ‘sta roba della telefonata è proprio una pellaiata mai vista, quando vincevi… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho telefonata

giallorosso Tiago Pinto: sono queste le decisioni del Giudice Sportivo dopo l'espulsione diin Roma - Verona, con gesto del telefono all'arbitro Pairetto, e successiva bagarre nel ...ROMA - Lo ha pagato due turni e un'ammenda di 20mila euro, l'allenatore della Roma, il gesto dellafatto all'arbitro Luca Pairetto - con tanto di "ti ha mandato la Juventus" - nel corso della partita di campionato pareggiata contro l'Hellas Verona per 2 - 2. Questa la decisione del ...Come accaduto in occasione della trasferta in casa del Sassuolo, anche il match interno contro il Verona ha riservato un finale pirotecnico con polemiche a non finire per la Roma. Se al Mapei, si era ...SERIE A - Il giudice sportivo ha sentenziato con due giornate di squalifica José Mourinho, dopo aver mimato il gesto del telefono sul finale di Roma-Hellas Verona. Nel amtch di sabato, l'allenatore ...