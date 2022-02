Marta Fascina e Berlusconi si sposano? Francesca Pascale-choc: "Cosa farò alle loro nozze" (Di martedì 22 febbraio 2022) Appena saputa la notizia delle nozze tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina, la ex compagna del Cav, Francesca Pascale ha commentato: "Auguri! Come al solito il ‘pres' ci dimostra che l'amore non ha età. Ha quasi novant'anni, ma crede ancora nell'amore", ha detto a La Repubblica. Pascale ha anche ricordato le sue dichiarazioni di un tempo, quando sosteneva di chiedere a Berlusconi di sposarla ogni giorno: "Era una chiacchiera, per i media. Poi certo, quando si è innamorati è normale pensare a qualCosa che unisca di più il rapporto. Ma poi si cresce e si cambia. Si cambiano anche sogni e obiettivi. Viva Dio!". La Pascale sembra non avere rancori, anzi è molto tranquilla rispetto alle terze ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Appena saputa la notizia delletra Silvio, la ex compagna del Cav,ha commentato: "Auguri! Come al solito il ‘pres' ci dimostra che l'amore non ha età. Ha quasi novant'anni, ma crede ancora nell'amore", ha detto a La Repubblica.ha anche ricordato le sue dichiarazioni di un tempo, quando sosteneva di chiedere adi sposarla ogni giorno: "Era una chiacchiera, per i media. Poi certo, quando si è innamorati è normale pensare a qualche unisca di più il rapporto. Ma poi si cresce e si cambia. Si cambiano anche sogni e obiettivi. Viva Dio!". Lasembra non avere rancori, anzi è molto tranquilla rispettoterze ...

