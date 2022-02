Manutenzione auto: buoni propositi per quest'anno (Di martedì 22 febbraio 2022) Quando inizia un nuovo anno, tanti di noi si ritrovano a promettersi di non fare più questa o quell'altra cosa, e di confermare le (poche?) azioni virtuose dell'anno appena concluso. Ma probabilmente ... Leggi su motori.quotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Quando inizia un nuovo, tanti di noi si ritrovano a promettersi di non fare piùa o quell'altra cosa, e di confermare le (poche?) azioni virtuose dell'appena concluso. Ma probabilmente ...

Ultime Notizie dalla rete : Manutenzione auto Manutenzione auto: buoni propositi per quest'anno È il caso quindi che anche sulla manutenzione auto si faccia il punto dei buoni propositi per l'anno che inizia. Consigli per la manutenzione auto Le raccomandazioni da osservare sono perlopiù ...

Nuove ztl, diesel al bando e più bici: cosa prevede il 'Piano aria' di Milano ...in tema di risparmio energetico fondamentale sarà anche il sostegno alle azioni di manutenzione e ... E sempre in tema di auto 'per le aree sensibili, limitrofe a scuole e ospedali, si dovrà privilegiare ...

Nella lista della spesa non c’è più spazio per la cura della vettura E così il caro prezzi si traduce anche nella posticipazione perpetua della manutenzione dell’auto. Al punto che nelle officine capita sempre più spesso di ricevere auto che non hanno bisogno di ...

