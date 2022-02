L’uomo che sta cercando di rimuovere dal web il video dell’omicidio della figlia trasformandolo in un NFT (Di martedì 22 febbraio 2022) La storia è stata raccontata dal Washington Post. Si tratta di un misto tra l’estremo e disperato tentativo di un padre di offrire per sempre pace e giustizia a una figlia barbaramente uccisa e una sorta di illusione nelle nuove tecnologie che, tuttavia, potrebbe essere mal riposta. Andy Parker sta lottando: vuole trasformare il video virale della morte della figlia in un NFT, in modo tale da acquisirne la totalità dei diritti ed evitare che questo contenuto possa circolare liberamente sul web, come sta avvenendo anche ora, nonostante siano passati quasi 7 anni dal decesso. LEGGI ANCHE > La nuova frontiera del phishing, colpito uno dei più grandi marketplace di NFT Copyright NFT, il tentativo per rimuoverlo dalla circolazione in rete Alison Parker faceva parte di una troupe, mentre un suo collega – ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 22 febbraio 2022) La storia è stata raccontata dal Washington Post. Si tratta di un misto tra l’estremo e disperato tentativo di un padre di offrire per sempre pace e giustizia a unabarbaramente uccisa e una sorta di illusione nelle nuove tecnologie che, tuttavia, potrebbe essere mal riposta. Andy Parker sta lottando: vuole trasformare ilviralemortein un NFT, in modo tale da acquisirne la totalità dei diritti ed evitare che questo contenuto possa circolare liberamente sul web, come sta avvenendo anche ora, nonostante siano passati quasi 7 anni dal decesso. LEGGI ANCHE > La nuova frontiera del phishing, colpito uno dei più grandi marketplace di NFT Copyright NFT, il tentativo per rimuoverlo dalla circolazione in rete Alison Parker faceva parte di una troupe, mentre un suo collega – ...

