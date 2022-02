Lory Del Santo e Marco Cucolo all’Isola dei Famosi. L’attrice svela il retroscena: “Non voleva partecipare” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’Isola dei Famosi sta per tornare dal proprio pubblico e i vip che quest’anno metteranno a dura prova le proprie capacità hanno già iniziato a rilasciare qualche indiscrezione sulla futura avventura che li aspetta. In queste settimane sono state moltissime le indiscrezioni sul nuovo cast di vip e alla fine Lory Del Santo ha rotto il silenzio, parlando anche del coinvolgimento del fidanzato Marco Cucolo nel reality show. Lory Del Santo su Marco Cucolo: ” È terrorizzato” Sembra, insomma, che Lory Del Santo sia pronta per tornare all’Isola dei Famosi a distanza di ben 17 anni dall’anno in cui ha trionfato nel survival reality. Dal momento che manca davvero poco al ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’Isola deista per tornare dal proprio pubblico e i vip che quest’anno metteranno a dura prova le proprie capacità hanno già iniziato a rilasciare qualche indiscrezione sulla futura avventura che li aspetta. In queste settimane sono state moltissime le indiscrezioni sul nuovo cast di vip e alla fineDelha rotto il silenzio, parlando anche del coinvolgimento del fidanzatonel reality show.Delsu: ” È terrorizzato” Sembra, insomma, cheDelsia pronta per tornaredeia distanza di ben 17 anni dall’anno in cui ha trionfato nel survival reality. Dal momento che manca davvero poco al ...

Ultime Notizie dalla rete : Lory Del Isola dei Famosi, spuntano i primi nomi: ecco chi sono Finlmanente i primi nomi dei naufraghi . A popolare la nuova edizione de l'Isola dei Famosi, che partirà in primavera, saranno Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo. Dopo tante indiscrezioni, sono stati loro stessi a confermarlo al settimanale Nuovo Tv. Leggi anche > Francesco Totti e Ilary Blasi, è crisi? Lui smentisce ...

Isola dei Famosi: ci sono i nomi dei primi due concorrenti ufficiali Sul settimanale Nuovo Tv è stata svelata la prima coppia ufficiale: è quella formata da Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo . Ad annunciare la sua partecipazione la stessa soubrette ed ...

Isola dei Famosi, Lory Del Santo e il fidanzato concorrenti: l'annuncio Yahoo Finanza Isola dei Famosi, spuntano i primi nomi: ecco chi sono Finlmanente i primi nomi dei naufraghi. A popolare la nuova edizione de l'Isola dei Famosi, che partirà in primavera, saranno Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo.

Isola dei Famosi: ci sono i nomi dei primi due concorrenti ufficiali Il reality show tornerà in onda a marzo dopo la fine del Grande Fratello Vip e sarà condotto per la seconda volta consecutiva da Ilary Blasi ...

