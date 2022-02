"Lei due matrimoni di fiaba. Io invece...". Ilary Blasi, 5 giorni fa queste parole alla Hunziker: con Totti è finita in disgrazia (Di martedì 22 febbraio 2022) Coppie che scoppiano. L'ultima separazione, clamorosa - per quanto non ancora confermata ufficialmente - è quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti: dopo 20 anni di amore da favola la loro storia sarebbe arrivata al capolinea. La notizia sta rimbalzando ovunque da quasi un giorno e alla velocità della luce. E di smentite non ne sono arrivate. L'unico "indizio" lo ha concesso la Blasi, pubblicando una enigmatica linguaccia sui suoi profili social. E ognuno la interpreti un po' come vuole. Ma i più attenti, ora, hanno riavvolto il nastro di qualche giorno. Bisogna tornare fino a mercoledì scorso, 16 febbraio, in occasione della prima delle due puntata di Michelle Impossibile, il programma condotto da Michelle Hunziker su Canale 5. La stessa Hunziker protagonista ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Coppie che scoppiano. L'ultima separazione, clamorosa - per quanto non ancora confermata ufficialmente - è quella trae Francesco: dopo 20 anni di amore da favola la loro storia sarebbe arrivata al capolinea. La notizia sta rimbalzando ovunque da quasi un giorno evelocità della luce. E di smentite non ne sono arrivate. L'unico "indizio" lo ha concesso la, pubblicando una enigmatica linguaccia sui suoi profili social. E ognuno la interpreti un po' come vuole. Ma i più attenti, ora, hanno riavvolto il nastro di qualche giorno. Bisogna tornare fino a mercoledì scorso, 16 febbraio, in occasione della prima delle due puntata di Michelle Impossibile, il programma condotto da Michellesu Canale 5. La stessaprotagonista ...

