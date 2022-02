LA RAI MANDA ALL’ARIA I PIANI DI FRATELLI D’ITALIA: SALTA IL TALK ESTIVO DI DIACO SU RAI1 (Di martedì 22 febbraio 2022) Neanche il tempo di scriverlo ed è già SALTAto il TALK ESTIVO di RAI1 con Pierluigi DIACO. Fumata bianca, salvo sorprese, per il nuovo programma di Rai2 dedicato al dialogo intergenerazionale, da settembre nella fascia pomeridiana. Si tratterà di “un format innovativo, con tanti giovani in studio e in collegamento, destinato ad abbassare l’età media del target di rete e a prendere il posto di Detto fatto”. Così una nota dell’Agenzia Ansa. Il progetto originario per DIACO era in realtà in due parti, con un TALK classico affidato al giornalista che sarebbe dovuto partire nei mesi estivi, nel pomeriggio di RAI1, ma che “sarebbe stato accantonato per i tagli al budget”. È l’orientamento che filtra dalla Rai. Dopo le anticipazioni di Dagospia, nelle ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 22 febbraio 2022) Neanche il tempo di scriverlo ed è giàto ildicon Pierluigi. Fumata bianca, salvo sorprese, per il nuovo programma di Rai2 dedicato al dialogo intergenerazionale, da settembre nella fascia pomeridiana. Si tratterà di “un format innovativo, con tanti giovani in studio e in collegamento, destinato ad abbassare l’età media del target di rete e a prendere il posto di Detto fatto”. Così una nota dell’Agenzia Ansa. Il progetto originario perera in realtà in due parti, con unclassico affidato al giornalista che sarebbe dovuto partire nei mesi estivi, nel pomeriggio di, ma che “sarebbe stato accantonato per i tagli al budget”. È l’orientamento che filtra dalla Rai. Dopo le anticipazioni di Dagospia, nelle ...

