Highlights e gol Villarreal-Juventus 1-1 | Champions League 2021 2022 VIDEO

(Di martedì 22 febbraio 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per l’andata degli ottavi di finale della. Inizio incredibile per i bianconeri che dopo trentadue secondi sono in vantaggio grazie a Dusan Vlahovic che, all’esordio assoluto nella massima competizione europea, si inventa un gol da sogno. Il primo tempo è equilibrato, azioni da una parte e dall’altra, con anche un palo colpito dai padroni di casa. Nella ripresa copione a senso unico con gli spagnoli che dominano in lungo e in largo e trovano la rete del pareggio grazie a Parejo, colpevolmente dimenticato al centro dell’area di rigore. IL REGOLAMENTO IN VISTA DEL RITORNO SportFace.

1' Vlahovic (J), 66' Parejo (V) VILLARREAL (4 - 4 - 2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Parejo, Capoue, A. Moreno; Lo Celso, Danjuma. All. Emery JUVENTUS (4 - 4 -...