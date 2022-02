Grande Fratello Vip, Soleil Sorge: “Il mio primo bacio è stato con una donna” (Di martedì 22 febbraio 2022) Nel post-puntata del Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge ha fatto una confidenza personale. Rispondendo ad una domanda di Nathalie Caldonazzo, l’influencer ha confidato di avere già baciato una donna in passato. La rivelazione di Sorge Durante la 43^ puntata del Grande Fratello Vip 6, in onda lunedì 21 febbraio su Canale 5, è stato dedicato un ampio blocco al bacio saffico tra Soleil Sorge e Delia Duran. Terminata la puntata, Nathalie Caldonazzo ha chiesto alla coinquilina se avesse mai baciato una donna in vita sua. Anziché glissare, la 27enne italo-americana ha dichiarato: “In realtà, forse il mio primo bacio è ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 22 febbraio 2022) Nel post-puntata delVip 6,ha fatto una confidenza personale. Rispondendo ad una domanda di Nathalie Caldonazzo, l’influencer ha confidato di avere già baciato unain passato. La rivelazione diDurante la 43^ puntata delVip 6, in onda lunedì 21 febbraio su Canale 5, èdedicato un ampio blocco alsaffico trae Delia Duran. Terminata la puntata, Nathalie Caldonazzo ha chiesto alla coinquilina se avesse mai baciato unain vita sua. Anziché glissare, la 27enne italo-americana ha dichiarato: “In realtà, forse il mioè ...

