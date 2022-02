Grande Fratello Vip, Davide Silvestri contro Soleil, scoppia la lite: «Con me hai chiuso» (VIDEO) (Di martedì 22 febbraio 2022) Soleil Sorge e Davide Silvestri hanno litigato in maniera davvero brusca dopo l’ultima puntata del GF Vip 6. Ma perché? Leggi anche: Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan litigano: «Vipera e razzista» (VIDEO) Perché Davide Silvestri e Soleil Sorge hanno litigato? Ieri sera Alfonso Signorini ha mostrato a Soleil Sorge una clip in... Leggi su donnapop (Di martedì 22 febbraio 2022)Sorge ehanno litigato in maniera davvero brusca dopo l’ultima puntata del GF Vip 6. Ma perché? Leggi anche:Vip, Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan litigano: «Vipera e razzista» () PerchéSorge hanno litigato? Ieri sera Alfonso Signorini ha mostrato aSorge una clip in...

Advertising

trash_italiano : Is this l'edizione più brutta, costruita e monotematica del Grande Fratello? #GFVIP - VanityFairIt : Dopo l'exploit al Grande Fratello Vip e l'esperienza a Tale e Quale, Pierpaolo Pretelli continua il suo impegno a D… - GrandeFratello : È nato il piccolo Gabriele! Quindi la super famiglia di Grande Fratello ha un membro in più! ?? #GFVIP - sergio_versini : -Sto specchietto che si muove sempre! Come fate a sapere che lui guarda sempre il Grande Fratello? #gfvip - MariaCa61066026 : @GrandeFratello Finalmente la grande soprano è caduta dal trono. Intanto se è rimasta tutti questi mesi è grazie al… -