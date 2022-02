GF Vip, la reazione epica di Manuel Bortuzzo al bacio tra Soleil e Delia (Di martedì 22 febbraio 2022) Il bacio che sabato scorso è scattato tra due grandi protagoniste del Grande Fratello Vip 6, Delia Duran e Soleil Sorge, non ha lasciato indifferente Manuel Bortuzzo, che l’ha commentato su Instagram. In maniera assolutamente sarcastica, il nuotatore fidanzato con Lulù Selassié ha pubblicato sul suo profilo l’emoticon di un tendone da circo, a simboleggiare come per lui il triangolo Delia, Alex e Soleil non sia che una buffonata degna appunto di un circo. Un’opinione che del resto Manuel non ha mai nascosto, ribadendola più volte senza però mai scadere nella volgarità. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Alex Belli esce dal gioco: le reazioni dentro e fuori la Casa In diretta nel reality, l’attore esce di scena compiendo una ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 22 febbraio 2022) Ilche sabato scorso è scattato tra due grandi protagoniste del Grande Fratello Vip 6,Duran eSorge, non ha lasciato indifferente, che l’ha commentato su Instagram. In maniera assolutamente sarcastica, il nuotatore fidanzato con Lulù Selassié ha pubblicato sul suo profilo l’emoticon di un tendone da circo, a simboleggiare come per lui il triangolo, Alex enon sia che una buffonata degna appunto di un circo. Un’opinione che del restonon ha mai nascosto, ribadendola più volte senza però mai scadere nella volgarità. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Alex Belli esce dal gioco: le reazioni dentro e fuori la Casa In diretta nel reality, l’attore esce di scena compiendo una ...

