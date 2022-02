Fuori dal coro, anticipazioni e temi puntata di martedì 22 febbraio su Rete 4 (Di martedì 22 febbraio 2022) Fuori dal coro, anticipazioni e temi del programma di Mario Giordano in onda martedì 22 febbraio 2022 alle 21:25 su Rete 4. martedì 22 febbraio 2022 su Rete 4 continua l’appuntamento settimanale con il talk politico condotto del giornalista Mario Giordano, Fuori dal coro. Il programma andrà in onda con una nuova puntata stasera alle 21:25 circa su Rete 4. Stasera si parlerà del fenomeno che sta portando alcuni italiani a trasferirsi alle Canarie per combattere la crisi. Ci sarà poi un’inchiesta sulle cooperative che forniscono personale medico inadeguato. Infine si parlerà dei casi di violenza sessuale. Fuori dal ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 22 febbraio 2022)daldel programma di Mario Giordano in onda222022 alle 21:25 su4.222022 su4 continua l’appuntamento settimanale con il talk politico condotto del giornalista Mario Giordano,dal. Il programma andrà in onda con una nuovastasera alle 21:25 circa su4. Stasera si parlerà del fenomeno che sta portando alcuni italiani a trasferirsi alle Canarie per combattere la crisi. Ci sarà poi un’inchiesta sulle cooperative che forniscono personale medico inadeguato. Infine si parlerà dei casi di violenza sessuale.dal ...

fattoquotidiano : Fuori dal lavoro un milione di italiani. Eppure nel corso delle ultime tre settimane i casi sono diminuiti progress… - _Nico_Piro_ : Purtroppo il piccolo Haidar non ce l'ha fatta. Inizialmente si era diffusa la notizia che era ancora in vita quando… - WARNERMUSICIT : ‘Il Giorno In Cui Ho Smesso di Pensare’, il nuovo album di @IRAMAPLUME dal 25 febbraio Fuori ora la tracklist uffi… - rossell46714870 : RT @zampa_qua: - oggiscrivo : @FrancescoSaro Se comanda Speranza Draghi allora non ha le competenze ne l'autorità per guidare l'Italia fuori dal… -