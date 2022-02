Ergastolo ostativo, la commissione Giustizia approva la nuova legge sulla libertà vigilata ai boss stragisti che non collaborano (Di martedì 22 febbraio 2022) A quasi due mesi dalla scadenza dei termini il Parlamento compie il primo passo. La commissione Giustizia della Camera ha approvato la riforma dell’Ergastolo ostativo, sollecitata lo scorso maggio dalla Corte costituzionale con una ordinanza che ha dichiarato illegittima l’attuale norma. La sentenza risale all’aprile scorso e aveva bocciato il divieto di liberazione condizionale dei condannati per reati di mafia e terrorismo che non collaborano con la Giustizia. Si tratta soprattutto di mafiosi stragisti irriducibili come per esempio i fratelli Graviano, condannati per le stragi del 1993. Per questo motivo la Consulta aveva riconosciuto che “l’accoglimento immediato delle questioni rischierebbe di inserirsi in modo inadeguato nell’attuale sistema di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) A quasi due mesi dalla scadenza dei termini il Parlamento compie il primo passo. Ladella Camera hato la riforma dell’, sollecitata lo scorso maggio dalla Corte costituzionale con una ordinanza che ha dichiarato illegittima l’attuale norma. La sentenza risale all’aprile scorso e aveva bocciato il divieto di liberazione condizionale dei condannati per reati di mafia e terrorismo che noncon la. Si tratta soprattutto di mafiosiirriducibili come per esempio i fratelli Graviano, condannati per le stragi del 1993. Per questo motivo la Consulta aveva riconosciuto che “l’accoglimento immediato delle questioni rischierebbe di inserirsi in modo inadeguato nell’attuale sistema di ...

Ergastolo ostativo, la commissione Giustizia approva la nuova legge sulla libertà vigilata ai boss stragisti… Il Fatto Quotidiano Dai balneari ai fondi Tav, le dieci trappole in parlamento per il governo Draghi La road map del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza a cui sono collegati gli oltre 191 miliardi messi sul piatto dall’Europa, incombe sullo sfondo. Entro il 30 giugno, vanno approvate rif ...

Giustizia: su ergastolo ostativo siamo con Cartabia “Aderisco con enorme convinzione a questa iniziativa perché sono anni che mettiamo al centro della nostra proposta politica l’ingresso dell’Ucraina in UE. In risposta all’aggressione russa serve ...

