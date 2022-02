Ddl Concorrenza, Egualia “Nessun rischio per i brevetti farmaceutici” (Di martedì 22 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L’abrogazione del patent linkage non avrà alcun effetto negativo sui brevetti farmaceutici e non determinerà alcuna crescita del contenzioso. La scelta del Governo di abrogare un istituto anticoncorrenziale che esiste solo nel nostro Paese corregge una grave stortura rispetto ai principi espressi dalla normativa Europea in tema di Concorrenza e normativa farmaceutica”. Ad affermarlo è stato Enrique Hausermann, presidente di Egualia, organo ufficiale di rappresentanza dell’industria dei farmaci generici equivalenti, biosimilari e value added medicines in Italia, ascoltato oggi in audizione dalla Commissione Industria del Senato, nell’ambito dell’esame della Legge annuale per il mercato e la Concorrenza 2021 (A.S. 2469).Il testo proposto dal Governo prevede l’abrogazione dell’art. 11 ... Leggi su ildenaro (Di martedì 22 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L’abrogazione del patent linkage non avrà alcun effetto negativo suie non determinerà alcuna crescita del contenzioso. La scelta del Governo di abrogare un istituto anticoncorrenziale che esiste solo nel nostro Paese corregge una grave stortura rispetto ai principi espressi dalla normativa Europea in tema die normativa farmaceutica”. Ad affermarlo è stato Enrique Hausermann, presidente di, organo ufficiale di rappresentanza dell’industria dei farmaci generici equivalenti, biosimilari e value added medicines in Italia, ascoltato oggi in audizione dalla Commissione Industria del Senato, nell’ambito dell’esame della Legge annuale per il mercato e la2021 (A.S. 2469).Il testo proposto dal Governo prevede l’abrogazione dell’art. 11 ...

Advertising

SenatoStampa : Legge annuale #Mercato e #Concorrenza 2021. In Commissione Industria, audizioni informali sul ddl n. 2469 ?… - Egualia : Egualia in audizione stamani alla Commissione Industria del @Senato nell’ambito dell’esame della Legge annuale per… - lifestyleblogit : Ddl Concorrenza: Häusermann (Egualia), «Con l’abolizione del patent linkage nessun rischio per i brevetti farmaceut… - Italpress : Ddl Concorrenza, Egualia “Nessun rischio per i brevetti farmaceutici” - SenatoStampa : Legge annuale #Mercato e #Concorrenza 2021. In Commissione Industria, audizioni informali sul ddl n. 2469 ?… -

Ultime Notizie dalla rete : Ddl Concorrenza Salario minimo, Conte a Letta: "Convergere su ddl M5S" ... è l'occasione per sgombrare il campo da dubbi e convergere sul nostro ddl che è già incardinato in ... così come "il principio della libera concorrenza e tutti i lavoratori che operano in questo ...

La Giornata Parlamentare del 22 febbraio 2022 ... il ddl relativo alle professioni di enologo ed enotecnico, e il ddl per il riconoscimento dell'... La Industria proseguirà il ciclo di audizioni sulla legge annuale per la concorrenza ; nello specifico ...

Il Ddl concorrenza e la sorte dei servizi pubblici locali. Due visioni del mondo si scontrano Altreconomia Spiagge e concessioni, i balneari pronti a manifestare: “Tutti in piazza davanti al Senato” “Sono queste pertanto le motivazioni che ci spingono a organizzare manifestazioni davanti a tutte le sedi regionali, fino ad arrivare a Roma, davanti al Senato della Repubblica, dove si sta ...

Ddl Concorrenza: Häusermann (Egualia), abrogare patent linkage su brevetti farmaci La scelta del Governo di abrogare un istituto anticoncorrenziale che esiste solo nel nostro Paese corregge una grave stortura rispetto ai principi espressi dalla normativa Europea in tema di ...

... è l'occasione per sgombrare il campo da dubbi e convergere sul nostroche è già incardinato in ... così come "il principio della liberae tutti i lavoratori che operano in questo ...... ilrelativo alle professioni di enologo ed enotecnico, e ilper il riconoscimento dell'... La Industria proseguirà il ciclo di audizioni sulla legge annuale per la; nello specifico ...“Sono queste pertanto le motivazioni che ci spingono a organizzare manifestazioni davanti a tutte le sedi regionali, fino ad arrivare a Roma, davanti al Senato della Repubblica, dove si sta ...La scelta del Governo di abrogare un istituto anticoncorrenziale che esiste solo nel nostro Paese corregge una grave stortura rispetto ai principi espressi dalla normativa Europea in tema di ...