Crisi ucraina, Draghi: "Decisione Putin inaccettabile. Prepariamo sanzioni" (Di martedì 22 febbraio 2022) La giornata. Putin ha deciso di riconoscere le autoproclamate repubbliche di Lugansk e Donetsk e ha inviato truppe di "mantenimento della pace". Nella riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che la Russia per turno presiede, si cerca un'intesa per un nuovo tentativo diplomatico per evitare il conflitto, mentre Stati Uniti e Unione annunciano sanzioni. Draghi: "Ferma condanna per la Decisione di Putin. Prepariamo sanzioni" Il presidente del Consiglio Mario Draghi questa mattina prendendo parte all'insediamento di Franco Frattini come presidente del Consiglio di stato ha commentato le ultime vicende relative alla Crisi ucraina.

