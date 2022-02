Concorso Marescialli Carabinieri 2022, 671 posti: come partecipare (Di martedì 22 febbraio 2022) Nella Gazzetta Ufficiale numero 15 del 22 febbraio 2022 è stato pubblicato il nuovo bando di Concorso per l’ammissione al 12° corso triennale (2022-2025) di 671 allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri. Dei 671 posti messi a Concorso, 134 sono riservati: al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; ai diplomati delle Scuole militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica; agli assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito italiano, dall’Istituto Andrea Doria per ... Leggi su leggioggi (Di martedì 22 febbraio 2022) Nella Gazzetta Ufficiale numero 15 del 22 febbraioè stato pubblicato il nuovo bando diper l’ammissione al 12° corso triennale (-2025) di 671 allievidel ruolo Ispettori dell’Arma dei. Dei 671messi a, 134 sono riservati: al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; ai diplomati delle Scuole militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica; agli assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito italiano, dall’Istituto Andrea Doria per ...

