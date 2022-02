«Comportamento antisindacale», Caterpillar paga (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La chiusura improvvisa della Caterpillar di Jesi fu una condotta antisindacale. Così ha stabilito il tribunale del lavoro di Ancona che ha dato ragione al ricorso presentato dalla Fiom. La sentenza emessa dalla giudice Tania De Antoniis, comunque, non annulla i 270 licenziamenti, ma accorda 50mila euro di risarcimento che il sindacato deciderà poi a cosa destinare. Una decisione a due facce perché, se da un punto di vista chiarisce che l’azienda non ha rispettato gli obblighi di informazione preventiva … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La chiusura improvvisa delladi Jesi fu una condotta. Così ha stabilito il tribunale del lavoro di Ancona che ha dato ragione al ricorso presentato dalla Fiom. La sentenza emessa dalla giudice Tania De Antoniis, comunque, non annulla i 270 licenziamenti, ma accorda 50mila euro di risarcimento che il sindacato deciderà poi a cosa destinare. Una decisione a due facce perché, se da un punto di vista chiarisce che l’azienda non ha rispettato gli obblighi di informazione preventiva … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

