Chelsea-Lille 2-0, David: “Mancato l’ultimo passaggio: ci è costato caro” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Jonathan David ha parlato al termine di Chelsea-Lille 2-0, sfida valida per l’andata degli ottavi di finale della Uefa Champions League 2021/2022. Queste le dichiarazioni dell’attaccante della formazione francese: “Sono i campioni in carica, una squadra di qualità e sapevamo che sarebbe stato difficile. Hanno segnato appena hanno creato occasioni. Ci è mancata un po’ di qualità nell’ultimo passaggio e questo ci è costato caro. Quando commetti degli errori ai massimi livelli, li paghi a caro prezzo. Questo è quello che è successo”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Jonathanha parlato al termine di2-0, sfida valida per l’andata degli ottavi di finale della Uefa Champions League 2021/2022. Queste le dichiarazioni dell’attaccante della formazione francese: “Sono i campioni in carica, una squadra di qualità e sapevamo che sarebbe stato difficile. Hanno segnato appena hanno creato occasioni. Ci è mancata un po’ di qualità nele questo ci è. Quando commetti degli errori ai massimi livelli, li paghi aprezzo. Questo è quello che è successo”. SportFace.

