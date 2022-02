Cessione Inter, Zhang non molla: rifiutata offerta da 900 milioni (Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidente Zhang e il gruppo Suning non vogliono lasciar andare l’Inter. Rifiutate offerte milionarie Secondo indiscrezioni riportate stamane da Tuttosport, nelle scorse settimane il gruppo Suning ha rifiutato un’offerta per comprare il club nerazzurro, pari a 900 milioni. Tale importo sarebbe inferiore alla cifra che viene ritenuta corretta da parte della famiglia Zhang, fissata a un miliardo. La matrice della proposta sarebbe americana. Sarebbe almeno la seconda volta che la famiglia a capo dell’impero Suning– che detine il pacchetto si maggioraza dell’Inter – rifiuta delle proposte per passare di mano il club. La prima era stata formulata da Bc Partners, a cavallo di altri rumors che avrebbero voluto anche il fondo PIF Interessato al club ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidentee il gruppo Suning non vogliono lasciar andare l’. Rifiutate offerte milionarie Secondo indiscrezioni riportate stamane da Tuttosport, nelle scorse settimane il gruppo Suning ha rifiutato un’per comprare il club nerazzurro, pari a 900. Tale importo sarebbe inferiore alla cifra che viene ritenuta corretta da parte della famiglia, fissata a un miliardo. La matrice della proposta sarebbe americana. Sarebbe almeno la seconda volta che la famiglia a capo dell’impero Suning– che detine il pacchetto si maggioraza dell’– rifiuta delle proposte per passare di mano il club. La prima era stata formulata da Bc Partners, a cavallo di altri rumors che avrebbero voluto anche il fondo PIFessato al club ...

