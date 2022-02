Caso plusvalenze, chiuse le indagini: la risposta della Juventus (Di martedì 22 febbraio 2022) Goal News Le plusvalenze della Juventus sono al centro di un'indagine della procura federale: i vertici bianconeri, tra cui Andrea Agnelli e Pavel Nedved, sono infatti accusati di evasione fiscale.? Juventus Capital Gains - Si è ufficialmente conclusa l'inchiesta sulla plusvalenza avviata dalla Procura federale della Federcalcio italiana nei mesi scorsi. Undici club indagati, tra cui: Juventus, Napoli, Samp, Genoa, Empoli, Pisa, Parma, Pescara e Pro Vercelli. Coinvolte anche Novara e Chievo, che da tempo sono dalla parte dei perdenti. Il presunto reato riguardava "la valutazione dell'impatto di alcuni trasferimenti di diritti pluriennali alle prestazioni di calciatori sul bilancio e sul riconoscimento delle plusvalenze". Le operazioni sono state ... Leggi su goalnews (Di martedì 22 febbraio 2022) Goal News Lesono al centro di un'indagineprocura federale: i vertici bianconeri, tra cui Andrea Agnelli e Pavel Nedved, sono infatti accusati di evasione fiscale.?Capital Gains - Si è ufficialmente conclusa l'inchiesta sulla plusvalenza avviata dalla Procura federaleFedercalcio italiana nei mesi scorsi. Undici club indagati, tra cui:, Napoli, Samp, Genoa, Empoli, Pisa, Parma, Pescara e Pro Vercelli. Coinvolte anche Novara e Chievo, che da tempo sono dalla parte dei perdenti. Il presunto reato riguardava "la valutazione dell'impatto di alcuni trasferimenti di diritti pluriennali alle prestazioni di calciatori sul bilancio e sul riconoscimento delle". Le operazioni sono state ...

