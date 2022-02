Caro bollette: i 20 consigli utili di Enea per risparmiare salvaguardando l’ambiente, dalle luci alle lampadine giuste (Di martedì 22 febbraio 2022) Lo scorso 18 febbraio è stata la giornata mondiale contro lo spreco energetico. L’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) ha diffuso a tale proposito alcuni consigli su come far fronte al Caro-bollette, realizzando un risparmio circa del 10%, sempre nel rispetto della sostenibilità aziendale. Luce ed elettricità: quali lampadine usare Il primo consiglio in tema di luce ed elettricità contenuto nel decalogo di Enea sul risparmio energetico è quello di spegnere tutte le luci superflue in casa, evitando di lasciarle accese se non necessario. Con le lampadine LED al posto di quelle normali possiamo ottenere un risparmio dell’85% circa, per quanto riguarda gli elettrodomestici, ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 22 febbraio 2022) Lo scorso 18 febbraio è stata la giornata mondiale contro lo spreco energetico. L’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile () ha diffuso a tale proposito alcunisu come far fronte al, realizzando un risparmio circa del 10%, sempre nel rispetto della sostenibilità aziendale. Luce ed elettricità: qualiusare Il primoo in tema di luce ed elettricità contenuto nel decalogo disul risparmio energetico è quello di spegnere tutte lesuperflue in casa, evitando di lasciarle accese se non necessario. Con leLED al posto di quelle normali possiamo ottenere un risparmio dell’85% circa, per quanto riguarda gli elettrodomestici, ...

