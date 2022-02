Calendario Champions League 2021 22 | risultati | classifiche | sorteggi

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Inizia la fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea:/22 Comincia la fase ad eliminazione diretta dellaedizione/22. L’Italia, il cui successo nel torneo manca ormai da 11 anni, si presentava al via con quattro squadre: oltre all’Inter, campione d’Italia in carica, guidata da Simone Inzaghi, c’erano il Milan di Stefano Pioli, qualificato dopo 7 anni di assenza, l’Atalanta di Gasperini e la Juventus di Massimiliano Allegri. Ma delle quattro formazioni iniziali, soltanto Juventus e Inter hanno ottenuto il pass per gli ottavi, mentre l’Atalanta è retrocessa in Europae il Milan è stato eliminato. L’ultima edizione del torneo ha visto il trionfo del Chelsea di Thomas ...

Il 22.2.22 Dusan Vlahovic l'aveva cerchiato in rosso sul calendario già da diverse settimane. Ma a ricordare il suo debutto in Champions sarà la storia: il serbo ci ha messo solo trentadue secondi per firmare la sua prima rete in Europa, al primo pallone toccato. Ennesima gara sopra le righe per Thiago Silva, bene Botman.