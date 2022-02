Calcio | Roma Zaniolo torna in gruppo | anche El Shaarawy ok

(Di martedì 22 febbraio 2022) Due titolari in più per i giallorossi in vista del match di La Spezia- Prosegue la preparazione in casain vista della sfida esterna contro lo Spezia. Josè Mourinho (squalificato per due ...

Due titolari in più per i giallorossi in vista del match di La Spezia- Prosegue la preparazione in casain vista della sfida esterna contro lo Spezia. Josè Mourinho (squalificato per due giornate dopo il rosso col Verona) ha diretto una seduta atletica a Trigoria, con due buone notizie. Nicolò ...Lo ha detto l'ex allenatore di Milan, Juventus e, Fabio Capello, a margine di un triangolare benefico svoltosi a Limbiate, in Brianza, in ricordo dell'ambasciatore Luca Attanasio, tragicamente ...Domani, la seconda delle tre gare in otto giorni in questo caldissimo febbraio per l’Olimpus Roma che tornerà finalmente a giocare nel suo tempio. Con il Futsal Pescara, alle ore 18.00, in diretta ...Alle ore 12:00 di domani la Roma Primavera sarà impegnata nel quarto di finale di ... “Sicuramente. È una partita vera, di calcio senior e degli adulti, sono tutte definite da un dettaglio. Il ...