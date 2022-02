Brutte notizie per Allegri: due infortuni contro il Villarreal! (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Pessime notizie per Allegri in arrivo da Villarreal! Sicuramente non il risultato: la Juventus, nonostante le numerosissime assenze, è riuscita a strappare un’ottimo pareggio per 1-1 contro un mai domo Sottomarino Giallo. Le pessime notizie arrivano dagli infortuni: sì perché, in questa sfida, il tecnico bianconero ha perso altre due pedine, fin qui estremamente utili nello scacchiere del club piemontese. E allora il popolo zebrato trema. Pessime notizie per Allegri: perse due pedine chiave! Juventus, McKennie, Alex Sandro Per la Juventus si aggiungono altre due grane: sono usciti infatti per infortunio contro il Villarreal Alex Sandro e McKennie. In particolare, il primo è stato sostituito all’inizio del ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Pessimeperin arrivo daSicuramente non il risultato: la Juventus, nonostante le numerosissime assenze, è riuscita a strappare un’ottimo pareggio per 1-1un mai domo Sottomarino Giallo. Le pessimearrivano dagli: sì perché, in questa sfida, il tecnico bianconero ha perso altre due pedine, fin qui estremamente utili nello scacchiere del club piemontese. E allora il popolo zebrato trema. Pessimeper: perse due pedine chiave! Juventus, McKennie, Alex Sandro Per la Juventus si aggiungono altre due grane: sono usciti infatti peril Villarreal Alex Sandro e McKennie. In particolare, il primo è stato sostituito all’inizio del ...

Ultime Notizie dalla rete : Brutte notizie Villarreal - Juventus, brutto infortunio alla caviglia per McKennie: l'americano è costretto al cambio Arrivano brutte notizie per la Juventus nel match contro il Villarreal. Al minuto 80 , il centrocampista bianconero Weston McKennie, è stato abbattuto dal neo entrano Estupinan. Incredibilmente l'arbitro non ...

Marvel, una delle serie cancellate ora è a rischio censura? Interviene lo showrunner Periodo di brutte notizie per i fan che hanno apprezzato il cosiddetto Marvel Television Universe di Netflix e che, sotto sotto, sperano ancora di vedere i loro eroi preferiti ripescati anche su grande schermo ...

Flavio Insinna, brutte notizie: la puntata de L’Eredità finisce malissimo TrendingNews.it Brutto incidente per Francesco Paolantoni: il comico finisce in ospedale Il popolare comico protagonista di Made in sud è finito al Cto di Napoli dopo un brutto infortunio, che gli è costato una frattura scomposta del piede ...

Serena Autieri : brutta notizia per la conduttrice di Dedicato Brutte notizie per Serena Autieri, il suo programma cancellato dai palinsesti di Rai Uno. Si prospetta una rivoluzione nel palinsesto di mamma Rai. La trasmissione aveva debuttato lo scorso anno su Ra ...

