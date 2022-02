Advertising

OfficialUSS1919 : 29' Gooooooooooooooool!!!!!!! Federico Bonazzoli trova il gol del pari con una splendida rovesciata approfittando d… - OdeonZ__ : Bonazzoli-gol, Leao a un passo: rivedi le rovesciate di Salernitana-Milan - JolietJakeB : Quale errore piú grosso della giornata? 1) Maignan su gol Bonazzoli? 2) Handanovic su gol Raspadori? 3) Ospina su g… - infoitsport : Salernitana-Milan, rivivi la MOVIOLA: Leao protesta per il gol di Bonazzoli. Bennacer ammonito, salta l'Udinese - achraf_errmili : RT @_nzoAlo_: Svincolato Bonazzoli 3 gol in 3 partite -

Nell'anticipo della 26ª giornata di Serie A, il Milan pareggia a sorpresa a Salerno contro la Salernitana per 2 - 2. InMessias,, Djuric e Rebic. Tra i gesti tecnici più belli, due rovesciate: una diin occasione della prima rete granata, l'altra di Leao, finita a pochi centimetri dall'incrocio ...Il Cagliari è rimasto in vantaggio (di Pereiro ilin apertura) fino all'87', giocando alla pari ... 20' Tameze, 65' Volpato, 84' Bove) Ore 20:45 Salernitana - Milan 2 - 2 (5' Messias, 29',...Eppure a Salerno, contro la disastrata Salernitana del neo tecnico Nicola, il portiere francese ha combinato due frittate: sul gol di Bonazzoli esce completamente a vuoto, sbagliando i tempi e ...Impossibile dimenticarla, per importanza e per bellezza. La rovesciata contro il Milan resterà per sempre nel libro dei ricordi della Salernitana, ma anche in quello di Federico Bonazzoli ...