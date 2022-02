Berlusconi: “Rapporto con Fascina profondo e solido, non serve matrimonio” (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il Rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio. Le indiscrezioni comparse oggi sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità”. Lo dichiara il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, smentendo le voci su un imminente matrimonio con Marta Fascina. “Ma proprio perché si tratta di un legame così profondo e così importante -continua il Cav- assieme a Marta sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ildi amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Martaè cosìche non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un. Le indiscrezioni comparse oggi sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità”. Lo dichiara il presidente di Forza Italia Silvio, smentendo le voci su un imminentecon Marta. “Ma proprio perché si tratta di un legame cosìe così importante -continua il Cav- assieme a Marta sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari”. L'articolo proviene da Italia Sera.

