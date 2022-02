Amici 21, l’allievo distrutto dal dolore: “Devo andare via” (Di martedì 22 febbraio 2022) Procede la complicata corsa verso il serale per gli allievi di Amici di Maria De Filippi. Più questo traguardo si fa vicino, più diventa difficile gestire le emozioni C’è una… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 22 febbraio 2022) Procede la complicata corsa verso il serale per gli allievi didi Maria De Filippi. Più questo traguardo si fa vicino, più diventa difficile gestire le emozioni C’è una… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ParliamoDiNews : Amici 21, crisi per l`allievo: lacrime e sfogo nella casetta - VIDEO #amici #crisi #lallievo #lacrime #sfogo… - tapioca_fuscani : Comunque credo sia palese che i posti per il serale siano illimitati altrimenti non avrebbe senso che un professore… - heyredhoney : Io non seguo amici, ma mio fratello sì. L'altro giorno lo stava guardando, io ignara dico 'ah ma hanno invitato San… - iamesaurita : John erik già fatto professionista ad amici l'anno scorso nei corpi di ballo,seguito da giulia stabile,javier,elena… - sognatricepersa : Da qui inizia l mio sclero per amici. Ho iniziato a guardare amici solo l’anno scorso, e devo dire che nessun allie… -