A Napoli “Luci d’Autore” per il prossimo Natale | “Racconteranno l’identità della Città”

Luci natalizie che raccontino l'identità di Napoli, i suoi segni e i suoi simboli per donare ai cittadini e ai turisti nazionali e internazionali una Napoli illuminata dal centro alle periferie. E' il progetto 'Luci d'Autore', promosso dalla Camera di Commercio di Napoli in collaborazione con la Città metropolitana e il coinvolgimento dell'Università Federico II e dell'Accademia di Belle Arti, per la realizzazione delle luminarie per il Natale 2022. "E' un progetto impegnativo ed è questo il motivo per cui partiamo già ora – ha affermato Ciro Fiola, presidente dell'ente camerale – è necessario programmare per poter realizzare nei tempi giusti. Il nostro obiettivo è illuminare tutta la Città

