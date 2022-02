Ucraina, scontri fra esercito e ribelli a Donetsk: “Colpito l’ospedale” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mentre si avvicina il momento di Mario Draghi a Mosca per trattare con Vladimir Putin sulla crisi Ucraina – una visita in programma a giorni – non è escluso che Putin incontri anche il presidente americano Joe Biden. Cresce tuttavia, di ora in ora, l’intensità degli scontri armati nel Donbass tra l’esercito ucraino e i separatisti filorussi. A Donetsk, sostengono questi ultimi, gli ucraini hanno Colpito l’ospedale della città. Ucraina, il pericolo di invasione In Ucraina la possibilità della guerra su vasta scala scatenata da un’invasione russa è però tutt’altro che superata. L’intelligence statunitense sostiene che le truppe di Mosca combinate con le forze separatiste del Donbass potrebbero dispiegare sul terreno fino a 190mila soldati. Tuttavia, ha ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mentre si avvicina il momento di Mario Draghi a Mosca per trattare con Vladimir Putin sulla crisi– una visita in programma a giorni – non è escluso che Putin incontri anche il presidente americano Joe Biden. Cresce tuttavia, di ora in ora, l’intensità degliarmati nel Donbass tra l’ucraino e i separatisti filorussi. A, sostengono questi ultimi, gli ucraini hannodella città., il pericolo di invasione Inla possibilità della guerra su vasta scala scatenata da un’invasione russa è però tutt’altro che superata. L’intelligence statunitense sostiene che le truppe di Mosca combinate con le forze separatiste del Donbass potrebbero dispiegare sul terreno fino a 190mila soldati. Tuttavia, ha ...

