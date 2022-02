Ucraina, Putin annuncia: deciderò oggi sul riconoscimento del Donbass (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il presidente russo Vladimir Putin, concludendo la riunione del Consiglio di sicurezza, ha dichiarato che deciderà oggi in merito al riconoscimento delle repubbliche autoproclamate di Donetsk e ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il presidente russo Vladimir, concludendo la riunione del Consiglio di sicurezza, ha dichiarato che decideràin merito aldelle repubbliche autoproclamate di Donetsk e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ucraina, Putin e Biden accettano il vertice proposto da Macron. Ma la Casa Bianca precisa: 'Purché non scatti l'inv… - repubblica : Ucraina-Russia, notte di tensioni al confine. Johnson: 'Putin prepara la piu' grande guerra in Europa dal 1945' - Agenzia_Ansa : Ucraina: Putin e Biden, sì a vertice proposto da Macron - Europa - ANSA - Adriano07883742 : Letta dà ordini a Putin su dove deve dispiegare le truppe all'interno dei suoi confini ?????? - daniele_bungaro : RT @tg2000it: ??In anteprima i titoli del #Tg2000: 1? #Ucraina Le condizioni di #Putin 2?? #Covid 2 anni dentro la #pandemia 3?? Rimossi sp… -