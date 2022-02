Ucraina | le compagnie che hanno cancellato i voli per Kiev

Leggi su viagginews

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Sono mesi duri per l’, a causa del conflitto in corso con la Russia, e purtroppo alcuneaeree stanno decidendo di cancellare idiretti per il Paese. Ecco le novità. Cambiano le cose per chi vuole volare in, soprattutto ora che il conflitto con la Russia sta diventando più serio giorno dopo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com