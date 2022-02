Terza dose, i bollettini Iss confermano i dubbi sui giovani (Di lunedì 21 febbraio 2022) di Paolo Becchi, Giuseppe Cutuli e Nicola Trevisan Da qualche giorno oramai anche le maggiori testate giornalistiche non possono più nasconderlo. E l’Iss implicitamente lo ammette nei propri bollettini: la Terza dose nei giovani è inefficace e dannosa. Le nostre analisi riportavano tali evidenze già da settimane e sono state lette in questo blog da più di mezzo milione di utenti. Con quest’ultima sui rischi/benefici degli effetti avversi, incrociando i dati di Aifa e Iss, ci siamo anche soffermati sulla sorveglianza attiva. Considerata l’importanza dei risultati, tutte le nostre analisi erano state prontamente inviate all’Iss per mettere in atto una discussione sulle nostre analisi con il solo fine di fare chiarezza. Come testimoniano le seguenti email: L’Iss non ha mai risposto alle nostre comunicazioni ed evidenze. ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 21 febbraio 2022) di Paolo Becchi, Giuseppe Cutuli e Nicola Trevisan Da qualche giorno oramai anche le maggiori testate giornalistiche non possono più nasconderlo. E l’Iss implicitamente lo ammette nei propri: laneiè inefficace e dannosa. Le nostre analisi riportavano tali evidenze già da settimane e sono state lette in questo blog da più di mezzo milione di utenti. Con quest’ultima sui rischi/benefici degli effetti avversi, incrociando i dati di Aifa e Iss, ci siamo anche soffermati sulla sorveglianza attiva. Considerata l’importanza dei risultati, tutte le nostre analisi erano state prontamente inviate all’Iss per mettere in atto una discussione sulle nostre analisi con il solo fine di fare chiarezza. Come testimoniano le seguenti email: L’Iss non ha mai risposto alle nostre comunicazioni ed evidenze. ...

Advertising

DSantanche : Doppio #vaccino più terza dose e per andare in certe trasmissioni tv devo fare anche il #tampone; quindi confermate… - borghi_claudio : Uscito aggiornamento dati ISS. Come al solito non hanno senso. Guardate la differenza fra i decessi di chi ha fatto… - borghi_claudio : Mi è capitato di accendere velocemente la tele su @QRepubblica e oltre a un eccellente @Capezzone è emerso un detta… - GabZeno : RT @MZampedroni: ECCONE UN'ALTRO: Questa mattina ho saputo che un mio conoscente di 70 anni (lavorava ancora) è morto subito dopo la terza… - AManfrotto : RT @pbecchi: Sta crollando tutto. Speranza vuole la quarta dose è ora l’ISS dice che già la terza è inefficace. #speranzadimettiti -