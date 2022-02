“Sono avvoltoi assetati”. GF Vip, tutti contro Alex Belli e Delia Duran: in molti ci hanno fatto caso (Di lunedì 21 febbraio 2022) La famiglia di Soleil Sorge si stringe intorno alla figura della ragazza, secondo loro intrappolata tra le morse di due ‘avvoltoi’ (definiti così, Ndr). Parlano naturalmente di Alex Belli e Delia Duran. Tutto accade dopo gli avvenimenti un tantino troppo ‘hot’ per la famiglia della showgirl americana. A commentare quel video, quel bacio appassionato e tutta la discussione successiva con Alex Belli, Sono state la mamma e la zia di Soleil. Anche per tanti altri fan e spettatori del programma, la festa in maschera di sabato sera è stata decisamente troppo più trash del solito. In tanti hanno commentato, riso e si Sono rattristiti di aver visto scene senza senso, come quelle. Sia chiaro, nessuno vuole mettere alla gogna ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) La famiglia di Soleil Sorge si stringe intorno alla figura della ragazza, secondo loro intrappolata tra le morse di due ‘’ (definiti così, Ndr). Parlano naturalmente di. Tutto accade dopo gli avvenimenti un tantino troppo ‘hot’ per la famiglia della showgirl americana. A commentare quel video, quel bacio appassionato e tutta la discussione successiva constate la mamma e la zia di Soleil. Anche per tanti altri fan e spettatori del programma, la festa in maschera di sabato sera è stata decisamente troppo più trash del solito. In tanticommentato, riso e sirattristiti di aver visto scene senza senso, come quelle. Sia chiaro, nessuno vuole mettere alla gogna ...

JoJoGiovi1 : @BottaOfficial Sono come gli avvoltoi - kattokarta : @Cambiacasacca Questa gente qua attendeva e ha atteso nell'ombra il suo pseudo riscatto. Tipo avvoltoi. Gli avvolto… - flbbergasted : pensando alla quantità di u0mini che mentre ieri mi limonavo la ragazza più bona del locale ci guardavano col pisel… - SoleLoSa : @Mariangelles8 Gli altri però non sono stati braccati da due avvoltoi per tutta la serata. - Pascal70297914 : @SorgeDaniela Gli 'avvoltoi'sono incommentabili, disgustosi, mi dispiace che Sole, evidentemente brilla, sia stata… -