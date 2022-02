'Sofagate' con ministro Uganda. Ue, concentrati su Ucraina (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo il 'Sofagate' di Ankara dell'aprile 2021 un altro episodio di imbarazzo ha coinvolto, suo malgrado, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Giovedi', durante l'arrivo dei leader ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo il '' di Ankara dell'aprile 2021 un altro episodio di imbarazzo ha coinvolto, suo malgrado, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Giovedi', durante l'arrivo dei leader ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dopo il 'Sofagate' di Ankara nuovo episodio di imbarazzo per la presidente della Commissione Ue von der Leyen. Al v… - RitastellaX : RT @Agenzia_Ansa: Dopo il 'Sofagate' di Ankara nuovo episodio di imbarazzo per la presidente della Commissione Ue von der Leyen. Al vertice… - AleStonata : RT @Agenzia_Ansa: Dopo il 'Sofagate' di Ankara nuovo episodio di imbarazzo per la presidente della Commissione Ue von der Leyen. Al vertice… - corinna_marzi : Sono schockata dal vergognoso siparietto Von der Leyen, Michel e Macron con quella bestia del ministro degli Esteri… - maria_paola63 : RT @Agenzia_Ansa: Dopo il 'Sofagate' di Ankara nuovo episodio di imbarazzo per la presidente della Commissione Ue von der Leyen. Al vertice… -