Sky | Brozovic rinnova con l’Inter | nel pomeriggio è attesa la firma

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Pochi giorni fa l’ufficialità del rinnovo dei contratti di Marotta, Ausilio e Baccin, già oggi – probabilmente – quella del rinnovo di. Lo annuncia il giornalista di Sky, esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio. Il contratto di Brozo scadeva questa estate, nel 2022. Per Inzaghi – così come per Conte e Spalletti – però è un punto fermo, il direttore d’orchestra. Un imprescindibile. Tanto che la società ha deciso di fare uno sforzo per tenerlo in rosa.Il contrattoto dal croato è infatti di quelli importanti:per altre quattro stagioni, fino al 30 giugno del 2026, e il compenso percepito sarà di ben sei milioni di euro l’anno. Nelè prevista la. Risolta una questione difficile, che teneva sulle spine i tifosi. Ancora insieme, dunque,e ...