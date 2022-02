Scuole che cercano esperti: procedura di selezione, eccezioni e compenso (Di lunedì 21 febbraio 2022) Negli ultimi tempi le istituzioni scolastiche sempre più spesso si sono trovate alle prese con la selezione di soggetti cui affidare la realizzazione di determinati progetti didattici. Il decreto ministeriale n. 48/2021 (meglio noto come “monitor 440”) e il PON “apprendimento e socialità” sono solo alcuni esempi di finanziamenti che hanno impegnato le Scuole nella ricerca di soggetti che potessero rivestire la funzione di esperto. Con questo articolo si cercherà di approfondire le sfaccettature maggiormente rilevanti di questa ampia e attuale tematica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 21 febbraio 2022) Negli ultimi tempi le istituzioni scolastiche sempre più spesso si sono trovate alle prese con ladi soggetti cui affidare la realizzazione di determinati progetti didattici. Il decreto ministeriale n. 48/2021 (meglio noto come “monitor 440”) e il PON “apprendimento e socialità” sono solo alcuni esempi di finanziamenti che hanno impegnato lenella ricerca di soggetti che potessero rivestire la funzione di esperto. Con questo articolo si cercherà di approfondire le sfaccettature maggiormente rilevanti di questa ampia e attuale tematica. L'articolo .

Advertising

IlContiAndrea : #Elisa “Farei una raccolta di firme per evitare che le famiglie di oggi vengano lasciate sole. Bisognerebbe introdu… - CottarelliCPI : Insegnante picchiato da 4-5 delinquenti per aver sgridato studenti indisciplinati. Dichiara: 'voglio addormentarmi… - GiuseppeConteIT : Una mossa che finisce per favorire l’economia sommersa. In un Paese con circa 100 miliardi annui di evasione non si… - orizzontescuola : Scuole che cercano esperti: procedura di selezione, eccezioni e compenso - SoldatinoA : RT @Barbapapoo: Che gran servizio sulla scuola nella periferia di Catania ieri a #propagandalive...meno bonus ad minchiam e più finanziamen… -