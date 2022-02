Sansone inventa | Arnautovic concretizza | il Bologna vince lo scontro salvezza contro lo Spezia

(Di lunedì 21 febbraio 2022) E’ andata in archivio la 26esima giornata del campionato di Serie A, il turno si è concluso con lotra. E’ stata una partita dai due volti, avvio positivo della squadra di Thiago Motta poi la compagine di Mihajlovic è salita alla ribalta. Avvio sprint delloche passa in vantaggio con Manaj, ilrischia il tracollo. Poi sale in cattedra, l’attaccante trova il pareggio al 40?. Nel secondo tempo ancora grande equilibrio e la partita sembra indirizzata verso il pareggio: all’84’ invenzione die colpo di testante ancora diper il definitivo 2-1. Ilsale a quota 31 punti, lo...

Da segnalare, nella frazione iniziale, anche due reti annullate per fuorigioco a e Del ... A un giro di cronometro dal termine, Colantuono si inventa una perla direttamente da calcio d'angolo e ... I felsinei si rendono minacciosi su calcio d'angolo, dalla bandierina va direttamente in ... al 48 Barak - sfruttando un'incertezza di Orsolini - inventa un corridoio perfetto per Simeone che ...