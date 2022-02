San Marino scala la classifica Eurovision degli scommettitori grazie ad Achille Lauro: tutte le posizioni (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mancano meno di tre mesi all’inizio della nuova edizione dell’Eurovision Song Contest 2022 e adesso sempre più paesi stanno annunciando gli artisti che li rappresenteranno sul palco del PalaOlimpico di Torino il prossimo maggio. Sabato sera abbiamo avuto anche l’annuncio di San Marino, che ha eletto Achille Lauro vincitore del concorso Una Voce per San Marino. Achille gareggerà per il piccolo stato e questo ha fatto balzare San Marino in top 15 della classifica degli scommettitori. Il microstato dopo la vittoria del cantante di Me Ne Frego è salito alla tredicesima posizione, subito sotto il Regno Unito, la Svizzera e la Russia. Al primo posto stabilissima l’Italia con il 19% grazie a Mahmood e Blanco ... Leggi su biccy (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mancano meno di tre mesi all’inizio della nuova edizione dell’Song Contest 2022 e adesso sempre più paesi stanno annunciando gli artisti che li rappresenteranno sul palco del PalaOlimpico di Torino il prossimo maggio. Sabato sera abbiamo avuto anche l’annuncio di San, che ha elettovincitore del concorso Una Voce per Sangareggerà per il piccolo stato e questo ha fatto balzare Sanin top 15 della. Il microstato dopo la vittoria del cantante di Me Ne Frego è salito alla tredicesima posizione, subito sotto il Regno Unito, la Svizzera e la Russia. Al primo posto stabilissima l’Italia con il 19%a Mahmood e Blanco ...

Advertising

trash_italiano : Eurovision in Italia. Laura Pausini, Mika e Cattelan alla conduzione. Mahmood e Blanco per l’Italia. Achille La… - trash_italiano : ?? Achille Lauro rappresenterà San Marino all’Eurovision 2022! - trash_italiano : E ora aspettiamo la Story in cui Francesco Monte si lamenterà del fatto che San Marino abbia scelto un cantante italiano ?? - lapoto0 : @Vivi36202024 San Marino è un paese meritocratico, non può mica elargire 12 punti a chi non se li merita... - StraNotizie : San Marino scala la classifica Eurovision degli scommettitori grazie ad Achille Lauro: tutte le posizioni -