Prova d'attrice per Serena Stella in "Anna Cappelli", regia di Antonello De Rosa (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Prova d'attrice per Serena Stella che venerdì 25 febbraio 2022, alle ore 21, salirà sul palco di Sala Le Muse (via Sant'Andrea, Baronissi) per interpretare Anna Cappelli. Lo spettacolo è il secondo in cartellone per la rassegna "Chi è di scena", organizzata da TeatroNovanta con il sostegno del Comune di Baronissi. Si replica sabato 26 e domenica 27 febbraio, sempre alle ore 21. Di questo monologo scritto da Annibale Ruccello e che fu portato in scena la prima volta nel 1986 al Premio Vitiello, Antonello De Rosa ha disegnato una sua visione registica senza imbrigliare la personale interpretazione dell'attrice. Un gioco di ruoli e di scoperte reciproche che ha condotto alla costruzione di uno spettacolo specchio di un ...

