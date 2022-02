Progetto SSC Napoli Charity | come partecipare all’asta per la maglia di Di Lorenzo

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Continua ildella SSC: a partire da Lunedì 21 Febbraio verrà messalaindossata da Giovanni Didurante Genoa –, il ricavato verrà devoluto all’associazione L’Orsa Maggiore. FOTO: Getty Images, DiL’asta è disponibile qui. Oltre a destinare il ricavato delle aste alle associazioni no profit, uno degli obiettivi del“SSC” è quello di “accendere un faro” sulle attività sociali di tali associazioni. La SSCcollabora con eBay, ed in particolare con la sezione Beneficenza, con l’intento di sostenere e promuovere gli eventi e le attività di beneficenza in Italia e nel Mondo. Modalità ...

di partecipazione Le associazioni no profit che intendono partecipare al progetto possono iscriversi attraverso il modulo online presente sul sito sscnapoli.it all'interno della sezione "..." Così riporta la SSC Napoli che spiega le finalità e la dinamica del progetto. "Riparte il progetto Charity della SSC Napoli, realizzato nell'ottica di implementare e consolidare le proprie attività di ..."