Pressing diplomatico | incontri tra i capi di Stato per evitare il conflitto armato nell’est dell’Ucraina

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Continua ilcon i varitra idiper risolvere la situazione: idisi incontrano Siamo già al secondo incontro telefonico tra il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ed il presidente russo, Vladimir Putin, riguardante la crisi in Ucraina., durati quasi tre ore in totale, che hanno portato ad un secondo scambio, tra Macron e Biden, avvenuto nelle prime ore di lunedi, ora di Mosca. Come riporta agi.it, Macron potrebbe avere presto colloqui con il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e con il primo ministro, Boris Johnson e altri “stretti alleati”. Confermate, invece, per le “prossime ...

Advertising

FrontieraRieti : Pressing diplomatico no-stop. Alta tensione, Kiev esclude imminente invasione. Giovedì il vertice tra il segretario… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Il pressing diplomatico continua, Macron sente due volte Putin, Biden è pronto a incontrarlo - JohSogos : RT @Agenzia_Italia: Il pressing diplomatico continua, Macron sente due volte Putin, Biden è pronto a incontrarlo - Agenzia_Italia : Il pressing diplomatico continua, Macron sente due volte Putin, Biden è pronto a incontrarlo - News24_it : Il pressing diplomatico continua, Macron sente due volte Putin, Biden è pronto a incontrarlo - AGI - Agenzia Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Pressing diplomatico

Metropolitan Magazine

Crisi Russia Ucraina, Macron esercitasul Cremlino. Biden annuncia di essere pronto a incontrare Putin in ogni momento. Argomenti trattati Ucraina, Cremlino: 'Tensioni nel Donbass possono portare a conseguenze ...Ildel presidente ucraino Zelensky, che chiede "un calendario chiaro e realizzabile per l'...per consentire un incontro tra i presidenti ucraino e russo perch crediamo nel dialogo...AGI - Emmanuel Macron ha parlato ancora per un'ora con Vladimir Putin domenica sera, per la seconda volta della giornata. Il nuovo confronto è arrivato dopo aver parlato con il presidente americano Jo ...AGI - Per capire in che sorta di equilibrismo diplomatico si sia infilata la Turchia di Recep Tayyip Erdogan è necessario partire dal viaggio della delegazione del governo turco a Ramallah, dove ...