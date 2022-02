Pioggia di fondi per il Sannio, Ferraro: “Temo che molte opere non saranno completate” (VIDEO) (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti Benevento – Numeri e considerazioni per fare una fotografia della situazione delle imprese sannite e non solo. Mario Ferraro, presidente di Ance Benevento, ha aperto le porte del suo ufficio alle telecamere di Anteprima24 per affrontare alcuni temi legati al territorio, alla criticità e idee. Un discorso utile perchè, come più volte ripetuto nel corso degli ultimi mesi, nel Sannio, grazie al Pnrr, potrebbero arrivare fondi mai visti primi. Un’occasione per rimettere in sesto ciò che traballa e l’obbligo di controllare affinchè vada tutto nel verso giusto. Sia dal punto di vista delle opere che del controllo. “Il quadro della situazione – inizia il presidente Ferraro – va analizzato bene. Perchè è vero che c’è stata una crescita delle imprese ma, allo stesso tempo, c’è stato ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti Benevento – Numeri e considerazioni per fare una fotografia della situazione delle imprese sannite e non solo. Mario, presidente di Ance Benevento, ha aperto le porte del suo ufficio alle telecamere di Anteprima24 per affrontare alcuni temi legati al territorio, alla criticità e idee. Un discorso utile perchè, come più volte ripetuto nel corso degli ultimi mesi, nel, grazie al Pnrr, potrebbero arrivaremai visti primi. Un’occasione per rimettere in sesto ciò che traballa e l’obbligo di controllare affinchè vada tutto nel verso giusto. Sia dal punto di vista delleche del controllo. “Il quadro della situazione – inizia il presidente– va analizzato bene. Perchè è vero che c’è stata una crescita delle imprese ma, allo stesso tempo, c’è stato ...

