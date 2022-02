Oroscopo di Barbanera lunedì 21 febbraio: inizio settimana scoppiettante! (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ariete (21/3 – 20/4) – Periodo movimentato, ma le stelle vi danno quella dose di passionalità e di amore, necessari per aggiustare ciò che non funziona e fare una revisione. Toro (21/4 – 20/5) – Per realizzare i vostri obiettivi, oggi dovrete impegnarvi a fondo, senza lasciare nulla all’improvvisazione. La mente è un po’ stanca e non collabora. Gemelli (21/5 – 21/6) – Tipico lunedì, tutto lavoro e noiose incombenze di ordinaria amministrazione da sbrogliare. La nota positiva è che riuscirete a concludere tutto. Cancro (22/6 – 22/7) – Complice la Luna, le vostre intuizioni toccano livelli altissimi. Vi basta un’occhiata, per capire gli altri e avere una panoramica delle situazioni. Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di ... Leggi su cityroma (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ariete (21/3 – 20/4) – Periodo movimentato, ma le stelle vi danno quella dose di passionalità e di amore, necessari per aggiustare ciò che non funziona e fare una revisione. Toro (21/4 – 20/5) – Per realizzare i vostri obiettivi, oggi dovrete impegnarvi a fondo, senza lasciare nulla all’improvvisazione. La mente è un po’ stanca e non collabora. Gemelli (21/5 – 21/6) – Tipico, tutto lavoro e noiose incombenze di ordinaria amministrazione da sbrogliare. La nota positiva è che riuscirete a concludere tutto. Cancro (22/6 – 22/7) – Complice la Luna, le vostre intuizioni toccano livelli altissimi. Vi basta un’occhiata, per capire gli altri e avere una panoramica delle situazioni. Entra nel gruppodi Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppodi Branko cliccando QUI Entra nel gruppodi ...

