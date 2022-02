Olimpiadi Pechino 2022. Fu vera gloria per l’Italia? Mancano gli ori per considerarla un’edizione memorabile (Di lunedì 21 febbraio 2022) l’Italia ha chiuso i Giochi olimpici invernali di Pechino 2022 con un bottino di 17 medaglie. Tantissime, se consideriamo come solo a Lillehammer 1994 ne fossero arrivate di più (20). Eppure viene da chiedersi se quella degli azzurri sia stata vera gloria. D’altronde il numero di eventi inseriti nel programma a Cinque cerchi è cresciuto esponenzialmente nel corso del tempo. Inoltre c’è un dato che dovrebbe far riflettere, ovverosia che diverse nazioni hanno vissuto proprio a Pechino un’edizione dei record. Alcuni esempi? Cina e Svezia non avevano mai ottenuto tanti ori e tante medaglie quante ne hanno raccolte quest’anno. La Norvegia ha stabilito il primato assoluto di ori nella storia dei Giochi invernali. Il Giappone non aveva mai arpionato un numero comparabile di ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 febbraio 2022)ha chiuso i Giochi olimpici invernali dicon un bottino di 17 medaglie. Tantissime, se consideriamo come solo a Lillehammer 1994 ne fossero arrivate di più (20). Eppure viene da chiedersi se quella degli azzurri sia stata. D’altronde il numero di eventi inseriti nel programma a Cinque cerchi è cresciuto esponenzialmente nel corso del tempo. Inoltre c’è un dato che dovrebbe far riflettere, ovverosia che diverse nazioni hanno vissuto proprio adei record. Alcuni esempi? Cina e Svezia non avevano mai ottenuto tanti ori e tante medaglie quante ne hanno raccolte quest’anno. La Norvegia ha stabilito il primato assoluto di ori nella storia dei Giochi invernali. Il Giappone non aveva mai arpionato un numero comparabile di ...

