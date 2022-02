antonio_gaito : #Inzaghi a DAZN ha tirato in ballo le assenze: “Mancavano giocatori importanti (2), ma dobbiamo essere più forti pu… - sportmediaset : Serie A: #CagliariNapoli 1-1, Spalletti manca l'aggancio in vetta al Milan. #SportMediaset - sscnapoli : ?? #Spalletti “Dobbiamo cercare di essere sempre il Napoli. Abbiamo caratteristiche e qualità per offrire un buon ca… - CorSport : #Napoli , #Spalletti : 'Mai preso la gara in mano, occasione persa'?? - MimmoMalfitano : #CagliariNapoli Napoli inguardabile, il Cagliari avrebbe meritato di vincere con due gol di scarto. Complimenti a… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Spalletti

Analizza così l' 1 - 1 delcontro il Cagliari, tutto sommato soddisfatto del punto per come si era messa la gara. "Non dite più che siamo tutti perché ogni volta succede la fine del ...Cagliari -: 'Speriamo di avere tutti a disposizione'SEGNALE CAMPIONATO - 'Quando si va a giocare in questi campi dove si lotta per non retrocedere diventa complicato. Sono stati ...Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo l’1-1 col Cagliari: “È un punto guadagnato ma anche due punti persi. Potevamo fare di più, ma in questo turno tutti hanno ...Il Napoli non va oltre il pareggio sul campo del Cagliari e butta l'occasione di agganciare in vetta il Milan. Al termine della partita, Luciano Spalletti ha commentato così la sfida ...