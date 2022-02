Napoli, al gol di Osimhen il telecronista impazzisce. Spalletti furioso con Elmas (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il gol, del pareggio del Napoli contro il Cagliari, firmato da Osimhen ha fatto esplodere di gioia il telecronista Gianluca Vigliotti. Finisce pari il match tra Napoli e Cagliari. Subito chance in avvio soprattutto per Di Lorenzo e Joao Pedro, ma la sfida si sblocca solo nella ripresa col mancino di Gaston Pereiro su evidente errore di Ospina. Il portiere del Napoli si riscatta con due grandi parate su Deiola (con seguente tap in alto da pochi passi di Baselli) e Marin. Osimhen entra e firma il pari di testa su cross di Mario Rui a tre dalla fine. Spalletti manca l’aggancio in vetta. In casa Napoli il pareggio di Osimhen è stato accolto con un boato, il giornalista Gianluca Vigliotti, nel corso della trasmissione Il Processo, programma ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il gol, del pareggio delcontro il Cagliari, firmato daha fatto esplodere di gioia ilGianluca Vigliotti. Finisce pari il match trae Cagliari. Subito chance in avvio soprattutto per Di Lorenzo e Joao Pedro, ma la sfida si sblocca solo nella ripresa col mancino di Gaston Pereiro su evidente errore di Ospina. Il portiere delsi riscatta con due grandi parate su Deiola (con seguente tap in alto da pochi passi di Baselli) e Marin.entra e firma il pari di testa su cross di Mario Rui a tre dalla fine.manca l’aggancio in vetta. In casail pareggio diè stato accolto con un boato, il giornalista Gianluca Vigliotti, nel corso della trasmissione Il Processo, programma ...

Advertising

UEFAcom_it : Gol storici del Napoli! Il tuo preferito è _________ ??? - eia58 : RT @il_prof_13: Inter e Napoli venivano da due partite veraci. A noi è mancato il gol: 3,82xG. Al Napoli l'intensità. Forse, il Cagliari… - sportli26181512 : Cagliari-Napoli 1-1: video, gol e highlights: Finisce pari il match tra Napoli e Cagliari. Subito chance in avvio s… - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: DAZN - Ferrara: 'Il Napoli resta in corsa per lo scudetto, bellissimo il gol di Osimhen' - susydigennaro : RT @napolimagazine: DAZN - Ferrara: 'Il Napoli resta in corsa per lo scudetto, bellissimo il gol di Osimhen' -