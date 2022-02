Multe e proteste per le minicar Il nodo dei parcheggi | ce ne sono pochi

Advertising

Agenzia_Ansa : Spunta un video con un poliziotto che punta l'arma contro un automobilista, l'episodio è avvenuto ieri a Place de l… - TgrRai : Movida, multe e proteste: primo test a Napoli per l'ordinanza sulla sicurezza. Scattano le sanzioni, gestori in pol… - transnazionale : Proteste Parigi, agente punta arma contro automobilista #spaziotransnazionale informa - Paola_zrz : RT @Agenzia_Ansa: Spunta un video con un poliziotto che punta l'arma contro un automobilista, l'episodio è avvenuto ieri a Place de l'Etoil… - carlo_conforti : RT @Agenzia_Ansa: Spunta un video con un poliziotto che punta l'arma contro un automobilista, l'episodio è avvenuto ieri a Place de l'Etoil… -

Ultime Notizie dalla rete : Multe proteste

... condanniamo in tutto e per tutto il gesto successivo di Vini che per reiteratesuccessive ...però è il momento di dire BASTA! Da un anno a questa parte siamo martoriati da continueda ...... oltre 300 lee una ventina i fermi attestati. "Siamo tutti stanchi di quello che abbiamo ... È in Nuova Zelanda, tuttavia, che lehanno trovato un terreno fertile. Dall'8 febbraio, ...Sul web video con proteste dei residenti con gruppetti di ... ancora folla a Trastevere e più in generale in centro. Al Pantheon multe dei carabinieri a due ristoratori: uno per come conservava ...Le multe sono quelle recapitate ai richiedenti asilo costretti a lasciare i centri di accoglienza per avere superato la soglia del reddito di 5.900 euro. Un tema su cui nei giorni scorsi lo stesso ...