Mobilità 2022, i docenti vincolati: “Chiediamo assegnazione provvisoria, i vincoli riducono diritti e libertà personali” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il coordinamento nazionale docenti vincolati, con una nota a firma del presidente Angela Mancusi, chiede alle forze sindacali uno sforzo supplementare per i docenti vincolati dal 2020/21. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il coordinamento nazionale, con una nota a firma del presidente Angela Mancusi, chiede alle forze sindacali uno sforzo supplementare per idal 2020/21. L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : Così, alla fine, anche l’Italia si mobilita per la crisi russo-ucraina. Ma lo fa per ultima ed esponendosi non con… - Ivhonne91 : Mobilità 2022-2023, l’OM è pronta, siamo in attesa della sua pubblicazione - AnsaBasilicata : Trasporti: a Potenza chiusa la scala mobile 'Santa Lucia'. La Filt- Cgil: 'Una morte annunciata, leso diritto a mob… - intoscana : La ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa in visita a #Firenze per la cerimonia di inauguraz… - comuneimer : Concorsi del 18/02/2022: bando di mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore tecnico a tempo… -