Marinella | dimenticata su una sedia per due anni | i parenti non si presentano ai funerali

Si sono svolti nella mattinata di sabato 19 febbraio, nella chiesa di Prestino a Como, i funerali di Marinella Beretta. Tanta era la gente, chiamata anche dal sindaco il quale aveva invitato i compaesani a non lasciare Marinella da sola almeno nel giorno dell'ultimo saluto. Mario Landriscina, primo cittadino di Como, aveva lanciato un appello: "Non lasciamola sola anche il giorno del suo funerale". Eppure nessuno, per oltre due anni, si è mai preso la premura di andare a bussare alla porta di quella 70enne che viveva isolata da tutti, come un fantasma.

